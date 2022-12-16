دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة، ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين".

وأكد الملك عبدالله الثاني أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وقدم العاهل الأردني، وعمه، الأمير الحسن بن طلال واجب العزاء بالعقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، الذي أعلنت السلطات في بيان، في وقت سابق، عن مقتله بـ"رصاص مخربين".

وعبر العاهل الأردني، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن "تعازيه الحارة" لذوي العقيد، قائلا: "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وشدد الملك عبدالله الثاني على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين"، مؤكدا أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك".

وأكد "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين"، وأشار إلى "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون"، مؤكدا أن "مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون".