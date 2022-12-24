مصر.. تداول فيديوهات في"تيك توك" لـ"غرف احتجاز".. والداخلية: "قاعة رقص"

نشر السبت ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء عبر تطبيق "تيك توك" مقاطع فيديو ظهر فيها أشخاص داخل غرفة تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة المصرية، ولكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أوضحت فيه حقيقة تلك الفيديوهات.

ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها على فيسبوك: "كشف ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق تيك توك تتضمن ظهور أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية وبصحبته آخرين داخل غرفة تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة".

وأضاف: "بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بتلك المقاطع المشار إليها قام بتمثيلها بمشاركة شخصين داخل إحدى القاعات المخصصة لتعليم الرقص الإستعراضى بمحافظة الإسكندرية وبثها عبر التطبيق لإيهام متابعيه بأنها تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية".