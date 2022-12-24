نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

إعدام علني في إيران.. شنق متظاهر بتهمة "العداء لله" و"قتل ضابطي أمن"

إيران تنفذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات وتشير للمزيد في المستقبل

(CNN)-- أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، تعليق تمويل التجارة الخارجية مع إيران اعتبارا من يونيو/ حزيران 2023، بسبب التطورات الأخيرة في البلاد.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان: "أوقفت الوزارة التمويل وأشكال الأعمال التجارية الألمانية الإيرانية، وذلك في ضوء الوضع الخطير للغاية في إيران".

وأضافت أن "التعليق يشمل ائتمان الصادرات وضمانات الاستثمار، وحوار الطاقة الألماني الإيراني، وبرنامج التدريب على الإدارة، وبرنامج معرض التجارة الخارجية".

وأشار البيان إلى أنه "لن يكون هناك استثناءات إلا لأسباب إنسانية موثوقة".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الإيرانية للتعليق.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي حجم التجارة الألمانية الإيرانية 1.76 مليار يورو (1.87 مليار دولار) في عام 2021، ومن يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2022 ، وصل إلى 1.49 مليار يورو (1.58 مليار دولار).