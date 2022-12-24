إيران تنفذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات وتشير للمزيد في المستقبل

(CNN)—أصبحت ساحة الشهيد عليخاني في مدينة أصفهان الإيرانية مكانًا يقصده أنصار لاعب كرة القدم البارز أمير نصر آزاداني خشية إعدام الشاب في الميدان الذي شهد تركيب منصة إعدام فيه، وفقا لشاهد مقرب من اللاعب في إيران بتصريح لشبكة CNN.

وبالتعاون مع مجموعة الناشطين " 1500Tasvir" تحققت شبكة CNN من وثائق ومقاطع فيديو وشهادات شهود وبيانات من داخل البلاد تشير إلى أن 43 شخصًا على الأقل بمن فيهم نصر آزاداني، قد يواجهون الإعدام الوشيك.

شهادات الشهود والوثائق الرسمية، التي راجعتها CNN ومجموعة " 1500Tasvir" تقدم أدلة تشير إلى إجراءات قضائية مسرّعة في إيران، بتهم يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام، ويتم إصدارها غالبًا في جلسة واحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأسبوع الماضي، أن نصر آزاداني متهم بالتورط في مقتل 3 ضباط أمن، بينهم متطوعان من أفراد ميليشيا "الباسيج"، خلال احتجاجات في أصفهان في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعتقد عائلات إيرانية مذعورة أنه وبينما ينشغل العالم الغربي باحتفالات عيد الميلاد، فإن موجة من الإعدامات في البلاد باتت وشيكة في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر /أيلول.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت بالفعل ما لا يقل عن شخصين على صلة بالاحتجاجات في إيران الشهر الماضي، أحدهما شنق علنا.