أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدانت الولايات المتحدة "بأشد العبارات" إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، اللذين شاركا في احتجاجات مناهضة للنظام في إيران العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة على تويتر السبت: "ندين المحاكمات الصورية الإيرانية وإعدام محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني بأشد العبارات".

وأضاف برايس في تغريدة عبر تويتر: "عمليات الإعدام هذه عنصر أساسي في جهود النظام لقمع الاحتجاجات. نواصل العمل مع الشركاء لمتابعة المساءلة عن القمع الإيراني الوحشي".

وذكرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للدولة، أنه تم إعدام كرامي وحسيني في ساعة مبكرة من صباح السبت. وأُدين الاثنان بقتل سيد روح الله عجميان، وهو عضو في قوة الباسيج شبه العسكرية في البلاد، في كرج يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لوكالة أنباء القضاء الإيرانية (ميزان).