أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استدعت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي سفراء إيران لديها، في أعقاب الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات في البلاد.

صرّحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها القبرصي يوانيس كاسوليدس، الاثنين في برلين: "إن القمع والقمع والإرهاب الوحشي لشعب إيران وعمليات الإعدام الأخيرة لن تبقى بدون عواقب".

وقال بربوك إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استهداف أفراد من النظام الإيراني بشكل أفضل من أجل "الضغط على نظام يرهب شعبه".

كما استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الإيراني لدى الاتحاد الأوروبي، حسين دهقاني، بشأن إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، اللذين شاركا في احتجاجات مناهضة للنظام العام الماضي في إيران.

وفي بيان صدر الاثنين، كرّر الاتحاد الأوروبي "فزعه الشديد" بشأن مثل هذه الإعدامات، داعيًا السلطات الإيرانية إلى "التوقف فورًا عن الممارسة المدانة بشدة المتمثلة في فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت دون تأخير. تم الإعلان عنها بالفعل في سياق الاحتجاجات المستمرة ولتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين".

استدعى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، القائم بالأعمال الإيراني في المملكة المتحدة، قائلاً في بيان إن عمليات الإعدام الأخيرة في إيران "مقيتة"، ودعا السلطات في طهران إلى إنهاء استخدام عقوبة الإعدام.

وقال كليفرلي: "يجب على النظام الإيراني أن ينهي حملته القمعية الوحشية وأن يبدأ في الاستماع إلى مخاوف شعبه".

كما استدعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في فرنسا، لإدانة عمليات القتل و "القمع" الأخيرة في إيران.