دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، يوم الجمعة، إن بلاده تدعم العراق "رغم جهود بعض الأطراف لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن قضية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في العراق".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال آل صادق، عبر حسابه على تويتر: "ستظل الجمهورية الإسلامية الداعم الأول لتنمية العراق واستقراره وتقدمه، رغم تعرضها للاتهامات اتهامات باطلة هدفها حرف الرأي العام عن المسبب الرئيسي لأزمة سعر الدولار".

يذكر أن وكالة الأنباء العراقية (واع) قالت إن مجلس الوزراء العراقي أصدر خلال جلسته، يوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن ما تشهده البلاد من "ارتفاع سعر صرف الدولار، وتأثيراته في السوق وما يتطلبه من إجراءات لمعالجة ذلك ودعم العملة الوطنية"، وكان من بين تلك القرارات "إلزام الجهات الحكومية و الخاصة كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي".

ووفقا لـ"واع" شهدت أسعار صرف الدولار، يوم الجمعة، "استقرارا"، وسجلت أسعار بيع الدولار 157000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 156500 دينار لكل 100 دولار.

ولفتت إلى أن البنك المركزي العراقي قرر في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للبنوك فقد حدد بـ1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.