السعودية والإمارات ومصر.. هذه الوظائف الأكثر طلبًا في 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت "لينكد إن" تقريرا بعنوان "وظائف في ارتفاع" لعام 2023، الذي يفحص بيانات موقع "لينكد إن" لحساب المسميات الوظيفية التي تشهد أعلى معدلات النمو من يناير 2018 حتى يوليو 2022 في دول عبر الأميركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشمل التقرير الوظائف الـ 15 الأسرع نموًا على مدار السنوات الخمس الماضية في الإمارات والسعودية ومصر. لتلقي الضوء على المسارات الوظيفية التي تتوجه إليها القوى العاملة واتجاهات فرص العمل في المستقبل.

ووفقًا للتقرير هذه الوظائف الـ 5 الأسرع نموًا في كل من:

الإمارات

１. منسق المشاريع التجارية

２. كاتب إيداع

３. مطور أنظمة

４. أخصائي التجارة الكترونية

５. الوسيط العقاري

السعودية

１. أخصائي إدارة شؤون البيئة

２. أخصائي عمليات موارد بشرية

３. مطور أنظمة

４. محلل أمن معلومات

５. أخصائي الأمن السيبراني

مصر

١. محلل مركز عمليات أمن المعلومات

2. مستقطب مهارات فنية

3. أخصائي خدمة نجاح العملاء

4.مسؤول شراء وسائط إعلامية

5. مهندس أتمتة الاختبار