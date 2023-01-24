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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في إفادة صحفية، الثلاثاء، إن إيران "تدين بشدة" العقوبات الأخيرة التي فرضها الغرب على طهران، وستعلن قريبا عن عقوبات جديدة ضد كيانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأضاف كنعاني: "تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحق الرد، وستعلن قريباً قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، بحسب زعمه.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن كنعاني "أدان بشدة قيام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على عدد من الكيانات الإيرانية".

وأوضح كنعاني بحسب البيان: "بالطبع، هم يعلمون جيدا أن العقوبات لن تؤثر على إصرار الشعب الإيراني على التعامل مع التدخلات والمؤامرات الأجنبية"، حسب قوله.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات جديدة على طهران، الإثنين، في محاولة لتكثيف الضغط عليها بسبب قمعها الاحتجاجات الأخيرة.

وجاءت الحزمة الأخيرة من العقوبات، وهي خطوة منسقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بحسب ما كانت أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، ردا على "العنف المروع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه".

وكانت وسائل إعلام إيرانية موالية للدولة، قد أفادت بتنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، في طهران بتهمة التجسس والفساد.

ومن بين أولئك الذين طالتهم العقوبات البريطانية نائب المدعي العام الإيراني أحمد فاضليان، وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنه "مسؤول عن نظام قضائي يتميز بمحاكمات غير عادلة وعقوبات قاسية، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام لأغراض سياسية" بحسب البيان.

في حين طالت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، كلا من: "المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، ونائب وزير المخابرات والأمن الإيراني، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني لتورطهم في القمع العنيف للاحتجاجات"، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان.