أردوغان يعلن الحداد وتنكيس الأعلام 7 أيام على أرواح ضحايا الزلزال

"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام، على أرواح الضحايا الذين قتلوا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وكتب أردوغان في تغريدة له على موقعه على تويتر: "بسبب الزلزال الذي حدث في بلادنا في 6 فبراير/شباط 2023، تم إعلان فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، وسيرفع علمنا لنصف الساري حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فبراير/شباط 2023، في جميع أنحاء بلادنا وعلى الممثليات الخارجية".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، فجر الاثنين، مخلفا أكثر من 2700 قتيل وآلاف الجرحى في البلدين، بجانب الدمار الواسع الذي طال آلاف المنازل والمؤسسات.

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 1651 شخصًا وعدد المصابين إلى 11119 شخصا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، إنه لا يوجد حاليا أي خطر حدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط.