"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) من "احتياجات إنسانية كارثية" في كل من سوريا وتركيا، ودعت لتوفير الأموال الضرورية والدعم لإنقاذ حياة المتضررين "قبل فوات الأوان"، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر والذي دمر المنطقة.

وقالت تانيا إيفانز مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا في بيان: "مع الاستجابة في مهدها، أصبحت الحاجة إلى المساعدة الإنسانية شديدة، وحتى قبل الزلزال، كان وصول المساعدات الإنسانية مقيدا في شمال غرب سوريا، حيث كانت معظم المساعدات تأتي عبر نقطة عبور واحدة مع تركيا، في هذا الوقت الذي تشتد الحاجة إليه، فمن الضروري، أن تزداد معدلات عبور المساعدات وبوتيرة سريعة أيضا".

وأضاف البيان: "كما تناشد لجنة الإنقاذ الدولية المجتمع الدولي بشكل عاجل لزيادة التمويل، لكل من سوريا وتركيا لضمان حصول المتضررين على الدعم المنقذ للحياة الذي يحتاجه البلدان قبل فوات الأوان".

وأعلنت لجنة الإنقاذ الدولية عن إطلاق استجابتها للزلزال في كلا البلدين والتي ستشمل "توفير النقد والمواد المنزلية الأساسية ومستلزمات النساء والفتيات وللنظافة".

كما ستدعم لجنة الإنقاذ الدولية الشركاء لتوفير المستلزمات الأساسية والأماكن الآمنة للنساء والأطفال المتضررين من هذه الأزمة.