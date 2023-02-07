دمار هائل.. لقطات من طائرة دون طيار لآثار الزلزال في تركيا وسوريا

"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية التطوعية المعروفة باسم الدفاع المدني السوري (غير حكومية)، إنها تواصل عمليات الإنقاذ في شمال غرب سوريا، وأكدت أن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.

وأوضحت المنظمة، أن مئات العائلات لا تزال تحت أنقاض المباني المنهارة في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة رغم "الصعوبات الكبيرة والهزات الارتدادية".

وأكدت "الخوذ البيضاء": "تواصل فرقنا عمليات الإنقاذ وسط صعوبات كبيرة وتوابع الزلزال". وذلك بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وضرب مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا، الاثنين.

وأعلنت "الخوذ البيضاء" ارتفاع عدد القتلى في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غرب سوريا إلى أكثر من 900 قتيل ورجحت تزايد العدد.

في حين ارتفع عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال إلى أكثر من 1712 شخصا، بعدما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بلغ 812 شخصا.

وقال الخوذ البيضاء إن أكثر من 210 مبان انهارت بشكل كلي في شمال غرب سوريا.