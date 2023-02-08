(CNN)-- حث المهندس الإنشائي، كيت مياموتو، عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا على عدم فقدان الأمل حيث يمكن العثور على ناجين لمدة "أسابيع" بعد الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة.

وجاء ذلك في تصريح لمياموتو الذي يرأس منظمة مياموتو العالمية للإغاثة من الكوارث، مع الزميلة بيكي أندرسون لـCNN حيث قال إن الحكومة التركية كانت تستعد لكارثة مدمرة مثل هذه على مدى العقدين الماضيين، لكن التحديات جعلت جهود البحث والإنقاذ صعبة.

وأشاد مياموتو بالأتراك الذين اجتمعوا و "قاموا بدورهم" بعد وقوع الزلزال يوم الاثنين، قائلا: "المجتمع والمواطنون هم في الواقع خط الدفاع الأول.. لقد حفروا وأخرجوا العائلات والأصدقاء والجيران".

ويذكر أن دول ومنظمات من جميع أنحاء العالم استجابت للأزمة من خلال تبرعات بالمال والمعدات مع وصول عمال الإنقاذ إلى تركيا وسوريا للمساعدة في عمليات التعافي، حيث أعلن "الناتو" أن الدول الأعضاء ترسل أكثر من 1400 فرد من أفراد الاستجابة للطوارئ، بينما من المتوقع أن يهبط فريق الإنقاذ الأمريكي في مدينة أضنة التركية اليوم الأربعاء.