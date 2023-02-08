ارتفاع حصيلة القتلى بزلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 7900

(CNN)-- لقي أكثر من 7900 شخص مصرعهم وأصيب عشرات الآلاف بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وانهارت آلاف المباني في البلدين، إذ أبدت وكالات الإغاثة قلقها بشأن الأوضاع شمال غرب سوريا، حيث كان أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، يواجه الناجون خطر الأحوال الجوية قاسية البرودة إلى جانب تعقيد جهود الإنقاذ، في المنطقة التي شهدت وقوع أكثر من 100 هزة ارتدادية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد قالت إن الزلزال، وهو أحد أقوى الزلازل الذي يضرب المنطقة منذ أكثر من 100 عام، وقع على بعد 23 كيلومترًا (14.2 ميلًا) شرق نورداجي في مقاطعة غازي عنتاب التركية، على عمق 24.1 كيلومترًا (14.9 ميلًا).