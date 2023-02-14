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إسطنبول، تركيا (CNN)-- ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، الإثنين الماضي، إلى 31974 قتيلا، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد، الثلاثاء.

كما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أنه تم إجلاء 195962 شخصا من ضحايا الزلزال إلى مقاطعات أخرى منذ 6 فبراير/ شباط.

وبعد ثمانية أيام على وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وقعت 3170 هزة ارتدادية في 10 مقاطعات تركية، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ.

وفي اليوم الثامن من وقوع الزلزال، تم إنقاذ محمد أنيس ينينار البالغ من العمر 17 عاما، وشقيقه الأكبر عبد الباقي ينير البالغ من العمر 21 عاما، في ولاية كهرمان مرعش. وتم بث صور مباشرة لعملية الإنقاذ على قناة CNN Turk، حيث تم نقل الشقيقين لتلقي العلاج الطبي.

كما جرى إنقاذ محمد جيتين البالغ من العمر 18 عاما وفقا لشبكة CNN Turk عندما اكتشف أفراد فريق البحث صوتا قادما من تحت الأنقاض.