دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تم إنقاذ ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي التركية، السبت، بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية على تويتر.

وأسفر الزلزال المدمر عن مقتل 45513 شخصًا على الأقل في البلدين، وقتل ما لا يقل عن 39672 شخصا في تركيا، وفقًا لأحدث إحصائية قدمها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

ولا تزال فرق الإنقاذ من العديد من دول العالم تواصل عمليات البحث تحت أنقاض الزلزال المدمر في تركيا على أمل العثور على أحياء، أو انتشال جثامين قتلى من تحت الركام.

وكانت مناطق واسعة من جنوب تركيا وشمال غرب سوريا تعرضت لزلزال مدمر فجر يوم 6 فبراير/شباط الجاري، بلغت قوته 7.8درجة على مقياس ريختر.