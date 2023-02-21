أحدث حصيلة لقتلى ومصابي زلزال الاثنين في تركيا وسوريا

رغم مرور أسبوعين على الزلزال.. انتشال الناجين من تحت الأنقاض في تركيا مستمر

مواقف صعبة.. بعضهم فقد أسرته بالكامل تحت أنقاض زلزال تركيا ويساعد في إخراج عائلات الآخرين

أنقرة، تركيا (CNN)-- قال مركز تنسيق الطوارئ التركي "ساكوم"، الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب المئات بعد أن ضرب زلزالان قوتهما 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة هطاي بجنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية.

ووقع زلزال جديد، الاثنين، بقوة 6.4 درجة في هطاي وبعد ذلك، تم تسجيل 90 هزة ارتدادية بلغت أقواها 5.8 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب المعلومات الواردة من "ساكوم"، فقد "تم علاج 294 مواطنا، 18 منهم إصاباتهم خطيرة، من قبل الوحدات الصحية في مختلف المستشفيات في المنطقة المحيطة، ولسوء الحظ، فقد ستة من مواطنينا حياتهم".

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، يونس سيزر في تغريدة، الثلاثاء، إن جهود البحث والإنقاذ في المنطقة التي ضربتها الزلازل مستمرة.

ومن جانبها، أعلنت فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة "الخوذ البيضاء"، إن أكثر من 130 شخصًا أصيبوا في شمال غرب سوريا بسبب الزلزال، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني الأخرى.

وقالت "الخوذ البيضاء": "تعمل فرقنا على نقل الجرحى إلى المستشفيات وتفتيش القرى والبلدات المتضررة وإزالة الأنقاض لفتح الطرق أمام سيارات الإسعاف".

بدورها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توجه إلى يتوجه إلى ولاية عثمانية جنوبي تركيا لتفقد المناطق المتضررة من الزلزال.

وجاء زلزال، الاثنين، في أعقاب الزلزال المميت الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في السادس من فبراير/شباط الجاري، وخلف أكثر من 46 ألف قتيل في تركيا وسوريا.