دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بتوقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية والسعودية والإمارات بوساطة صينية، بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.

وكتب جورج قرداحي، في حسابه عبر تويتر: "أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران والسعودية، وألف مبروك اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني".

وأضاف قرداحي: "بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرًا".

كان قرداحي وزيرًا للإعلام في الحكومة اللبنانية عندما حدثت أزمة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ولبنان نتيجة تداول مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني مُسجل معه.

في الفيديو الذي جرى تناقله في أكتوبر/ تشرين الأول، قال قرداحي إن حرب اليمن "عبثية"، ما أدى إلى سحب السعودية ودول خليجية سفرائها من لبنان. في وقت لاحق، قدم قرداحي استقالته من الحكومة.

تقود السعودية التحالف اليمن في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثي، المدعومة من إيران، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء وطرد حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور.

ويوم الجمعة أعلنت السعودية وإيران والصين، التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثليتاهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقا لبيان ثلاثي مشترك.

في يناير/كانون الثاني عام 2016، قطعت السعودية العلاقات مع إيران بعد هجوم على سفارتها في طهران، على إثر اعتراضات إيرانية على إعدام المملكة 47 شخصًا، منهم رجل الدين الشيعي نمر النمر.