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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمحلل الاقتصادي بشركة Freedom Asset Management، سيمون فينتام فليتشر، وما قاله عن اقتصاد المملكة العربية السعودية.

تصريحات المحلل بالفيديو المتداول جاءت خلال مقابلة أجراها على قناة CNBC، حيث سئل "في أي مرحلة سنرى المملكة العربية السعودية قوة عظمى حرفيا ليس فقط على صعيد النفط ولكن على صعيد الأسواق المالية أيضا؟"، ليرد قائلا: "سيحدث ذلك قريبا جدا وفي وقت أكثر قربا مما يظنه الكثير من الناس.."

وأضاف المحلل: "هناك في الواقع تحرك مثير للاهتمام بالديناميكيات العالمية وما نراه مؤخرا هو أن الشرق الأوسط أصبح مهما بشكل أكبر، يكاد يصبح سويسرا جديدة".

وتابع المحلل في اللقاء الذي أجرى معه ونشرته القناة، الاثنين: "أوروبا هي وجهة سياحية رائعة ولكن هل هي الوجهة الاقتصادية للمستقبل؟".