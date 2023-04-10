دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن لقائه مسؤولين حوثيين بحضور وفد من سلطنة عُمان في العاصمة صنعاء، هدفه "تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار" وصولا إلى "حل سياسي شامل ومستدام" للأزمة في البلاد، التي مزقتها الحرب لسنوات ممتدة.

وأضاف السفير السعودي، في حسابه عبر تويتر، الاثنين، أنه "استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعمًا للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة".

وأوضح أن هدف زيارته "تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وقال السفير السعودي لدى اليمن إن بلاده وقفت لعقود مع اليمن "في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011، لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".

ونشر السفير السعودي صورة جمعته إلى جوار رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مساء الأحد، في القصر الجمهوري العاصمة صنعاء، إضافة إلى ممثلي الوفد العُماني.