دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، إلى وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قائلا إنها "حرب المنتصر فيها خاسر".

وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي من أبوظبي، مساء الأحد، أن الحرب "اللعينة" التي اندلعت يوم السبت في السودان تقضي على "الأخضر واليابس"، مؤكدًا ضرورة "أن تتوقف اليوم قبل غد".

وشدد رئيس الوزراء السوداني السابق أن يكون هناك "وقف فوري لإطلاق النار والوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى الوقف الدائم للعداءات"، والسعي إلى إرساء "هدنة تسمح بخلق ممرات آمنة".

ودعا حمدوك، الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين ما بين عامي 2019 و2022، إلى منع انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية، قائلا إنه "لا بديل للسودانيين عن الجلوس من أجل الحوار والتوصل إلى حل مرضي للجميع".

وقال حمدوك: "أدعو الدول العربية والإفريقية والشقيقة لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية صعبة جدًا"، فيما أعلن رفضه "أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.." وكرر الدعوة لقيادة الجيش والدعم السريع لـ "الجلوس في مفاوضات تؤدي إلى لحل وحلحلة الخلافات التي أدت لهذا الوضع".