بشكل مفصل.. ما الذي تتضمنه الوثائق المسربة من البنتاغون ولماذا أثارت غضب بعض حلفاء أمريكا؟

(CNN)-- نفى رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مزاعم جاءت في "وثيقة استخبارات أمريكية مسربة" بأن جهاز الموساد "شجع" ضباطه على الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، في برنامج Meet the Press على قناة NBC، في أول رد له على تلك المزاعم، إن "ضباط الموساد الصغار يمكنهم المشاركة في المظاهرات".

وعندما سُئل عما إذا كان الموساد يعارض حكومته، أجاب: "الموساد والجيش وأجهزة الأمن الداخلي تعمل يدا بيد معي كرئيس للوزراء لتأكيد أمن البلاد وهم يقومون بعمل جيد للغاية".

ووصف نتنياهو الزعم بأن الموساد "شجع" أفراده على الاحتجاج على حكومته بأنه "سوء تفاهم"، واستشهد بالمستشار القانوني للموساد الذي ذكر نتنياهو إنه قال إنه "بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن لضباط الموساد الصغار المشاركة في المظاهرات، وليس الضباط الكبار، وهذا ما أعتقد أنه أدى إلى سوء التفاهم هذا".