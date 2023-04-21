قوات الدعم السريع في السودان تعلن هدنة لـ72 ساعة

حظيت بمشاهدات مئات الآلاف من الأشخاص.. رحالة مغامر يوثق مشاهد لأعمال عنف في السودان

ضربة تلو الأخرى.. فيديو يظهر قصفًا عنيفًا في مناطق بالسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قوات الدعم السريع في بيان نُشر على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة، إنه تم التوصل إلى هدنة لمدة 72 ساعة في السودان تبدأ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويتزامن إعلان الهدنة مع ثلاثة أيام تمثل عطلة عيد الفطر 2023.

وكانت قوات الدعم السريع قد رفضت دعوات البرهان للانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في عموم السودان، وأكدت تمسكها بـ"الدفاع عن النفس" وحفاظها على المواقع الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية.

ويذكر أن مكتب الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية كان قد أعلن "تعبئة ضباط وضباط صف وجنود قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية للقوات البرية على أن يبلغوا لوحدات القوات البرية المختلفة المنتشرة بجميع أنحاء البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.