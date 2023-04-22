بلينكن يلفت لـ"انعدام ثقة كبير" بين البرهان وحميدتي بعد اتصال بهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن إلى حالة "عدم الثقة" الكبيرة بين قائدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مرحبا بالوقت ذاته على إعلان وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وقال بلينكن في بيان، الجمعة: "أرحب بإعلان كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن نيتها الالتزام بوقف لإطلاق النار لثلاثة أيام خلال فترة عيد الفطر. تحدثت البارحة مع كل من الفريق أول البرهان والفريق أول حميدتي لمتابعة محادثاتنا السابقة وحثثت كلاهما على الالتزام بوقف إطلاق النار في خلال هذه الفترة".

وتابع: "ولكن من الواضح بمكان أن القتال يتواصل وثمة انعدام ثقة كبير بين الجانبين. يجب أن تتمثل أولوية الجميع بوضع حد لمعاناة المدنيين، لذا أجدد دعوتي للجانبين لوقف القتال حتى يسمحا للمدنيين بالاهتمام بأنفسهم وبعائلاتهم وإتاحة الوصول الإنساني الكامل وبدون عوائق وتمكين كافة المدنيين من الوصول إلى مكان آمن، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين".

وأضاف: "لنبدأ بالحديث عن أهم الأمور أولا. بالنظر إلى توقف القتال، يتعين على القادة العسكريين والمدنيين في السودان البدء سريعا بمفاوضات على الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق نار مستدام بغرض تجنب إلحاق المزيد من الضرر بالدولة السودانية. ويجب أن تتطرق هذه المفاوضات إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما في ذلك انسحاب الجانبين من المناطق الحضرية، والأمن من أجل الحفاظ على البنية التحتية الخاصة بالصحة الحيوية والمياه والطاقة والاتصالات والبنية التحتية الأخرى، والرصد والتحقق".

وأردف الوزير الأمريكي في بيانه: "نذكر المتحاربين من الجانبين بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامهم باحترام كافة حقوق المدنيين".