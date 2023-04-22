مُشّرع أمريكي يلفت للسودان وتكرار أخطاء الإخلاء بأفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خاطب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن حول تطورات الأوضاع في السودان حاذا إياه على عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها واشنطن في الانسحاب من أفغانستان.

وقال ماكول في خطابه المنشور على الموقع الرسمي للجنة: "أظهرت عملية إخلاء غير المقاتلين في أفغانستان (NEO) في عام 2021 عواقب الفشل في التخطيط بشكل مناسب لأسواء السيناريوهات، واختلاط الرسائل من قبل وزارة الخارجية، والتسلسل القيادي غير الواضح، وعدم كفاية التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية، وعدم التنسيق مع المنظمات الخاصة لإجلاء المواطنين الأمريكيين".

وتابع: "لعدم رغبتي في تكرار أخطاء إخلاء أفغانستان، أطلب توضيحًا لعدة قضايا أساسية ضرورية لإجلاء ناجح للمواطنين الأمريكيين في السودان".

ويذكر أن الولايات المتحدة عززت قدراتها في جيبوتي المجاورة للسودان في حالة الحاجة إلى إجلاء موظفي السفارة أو لتأمين السفارة، وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية دائمة في معسكر “ليمونيه” في جيبوتي، وهذا يشمل قوات مشاة البحرية من هناك بالإضافة إلى طائرات إضافية.