دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن على عملية إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من العاصمة السودانية، الخرطوم، التي تشهد اشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة منذ نحو أسبوع.

وقال بايدن في بيانه: "نفذ الجيش الأمريكي اليوم، بناء على أوامر مني، عملية لإخراج أفراد الحكومة الأمريكية من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا، الذين أدوا واجباتهم بشجاعة واحتراف وجسدوا صداقة أمريكا وتواصلها مع شعب السودان. وأنا ممتن للمهارة الفريدة التي أظهرها أفراد الجيش الذين نجحوا في نقل الموظفين الحكوميين وعائلاتهم إلى بر الأمان. وأشكر جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، والتي كانت مساعدتها حاسمة لنجاح عمليتنا".

وتابع قائلا: "أتلقى تقارير منتظمة من فريقي حول عملهم المستمر من أجل تقديم المساعدة للأمريكيين في السودان، إلى أقصى حد ممكن. نحن نعمل أيضا بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد".

وأضاف: "لقد أودى هذا العنف المأساوي في السودان بالفعل بحياة مئات المدنيين الأبرياء. إنه عنف صادم وغير مقبول ويجب أن يتوقف فورا. يجب على الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام إرادة شعب السودان. نحن نعلق العمليات مؤقتا في سفارة الولايات المتحدة في السودان، ولكن التزامنا تجاه الشعب السوداني وتجاه تحقيق المستقبل الذي يصبون إليه لا ينتهي".