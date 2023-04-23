واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفى مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية أن تكون قوات الدعم السريع السودانية قد نسقت مع الولايات المتحدة بشأن إخلاء الأفراد الأمريكيين من العاصمة، الخرطوم.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية، جون باس، الذي قال مؤكدا على أن العملية "نفذتها وزارة الدفاع وفقط من قبل وزارة الدفاع"، لافتا إلى تقارير انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مفادها أن قوات الدعم السريع نسقت بطريقة ما مع أمريكا ودعمت هذه العملية، ليرد في اتصال هاتفي مع إعلاميين: "لم يكن هذا هو الحال".

ويذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد أكد في بيان، أن الجيش الأمريكي نجح في إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من السودان.

وتابع قائلا: "أنا فخور بأفراد الخدمة المتميزين الذين نفذوا ودعموا هذه العملية بدقة واحترافية فائقة. كما نشكر حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في نجاح هذه العملية".