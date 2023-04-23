خارجية مصر: إصابة عضو بالسفارة بالخرطوم بطلق ناري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، أحمد أبو زيد، إن أحد أعضاء السفارة المصرية، بالخرطوم، بطلق ناري، لافتا إلى تصاعد حجم المخاطر مع استمرار الاشتباكات في الدولة.

جاء ذلك نشرته الخارجية المصرية على صفحتها بفيسبوك، قالت فيه: "في معرض رده على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين صباح الأحد 23 إبريل الجاري، حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر".

وكشف أبو زيد في البيان أن "أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخى أقصى درجات الحذر حفاظاً علي سلامة مواطنينا واعضاء بعثاتنا في السودان".

وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن "العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمليه بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة. وضرب مثالاً على ذلك بما حدث مؤخراً في دول مثل ليبيا وافغانستان وأوكرانيا، نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها".