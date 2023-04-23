مصر تدعو رعاياها خارج الخرطوم التوجه لنقطتين تمهيداً لإجلائهم

شاهد ما قاله جنرال أمريكي سابق لـCNN عن إخلاء أمريكا دبلوماسييها من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، رعاياها خارج العاصمة السودانية، الخرطوم إلى التوجه إلى أقرب موقع لهم من بين بورتسودان ووادي حلفا وذلك تمهيدا لعمليات إجلائهم.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها بفيسبوك وقالت فيه: "في إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.."

وعددت الخارجية المصرية ذلك على النحو التالي:

1- مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩٩٠٦٣٩٨٦٢١).

2- مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩١١٦٦٠٤٠٣٣ - ٠٠٢٤٩١١٨١٦٢٦٧٩).

وأضافت: "كما تدعو الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان".