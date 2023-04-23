(CNN)-- قالت القيادة السودانية لقوات الدعم السريع (RSF) إنه تم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين، يوم الأحد، وفقًا لبيان نشر على صفحتهم الرسمية بفيسبوك، لافتة إلى أنها نسقت مع البعثة الأمريكية لإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم على متن 6 طائرات.

من جهته قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان على متن طائرات عسكرية أمريكية، كما تم إغلاق السفارة الأمريكية في الخرطوم بمغادرتهم.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يستمر فرار المدنيين بشكل متزايد من مناطق النزاع في السودان، مع احتدام القتال بين القوات العسكرية والقوات شبه العسكرية في البلاد، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

وفي تقرير عن الوضع نُشر، السبت، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتجدد الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، رغم إعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، الذي اتفق عليه الفصيلان المتحاربان، الجمعة.

وحذرت لجان الأحياء في ود مدني بولاية الجزيرة من اشتباكات بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، على طول الطريق من الخرطوم إلى مدني والذي "كان أحد الطرقات الرئيسية التي يستخدمها الفارون من العاصمة".