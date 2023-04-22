(CNN)-- قال الجيش السوداني في بيان، السبت، إن الجيش وافق على تسهيل إجلاء رعايا ودبلوماسيين من عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.

وأضاف الجيش السوداني أنه من المتوقع أن يبدأ إجلاء هؤلاء الرعايا "خلال الساعات المقبلة". وتتواصل CNN مع البلدان المعنية.

وذكر الجيش في بيان، نشره على صفحته على فيس بوك: "تلقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالات من رؤساء عدد من الدول، لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد، وقد وافق البرهان على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول".

وأوضح البيان: "يُنتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا".

وأكد البيان أنه "قد جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".