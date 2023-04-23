الخرطوم.. انفجارات مدوية واشتباكات حول مقرات عسكرية والقصر الرئاسي

(CNN)-- رغم هدنة الـ72 ساعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان، استمر القتال الأحد، مع اشتباكات حول المقرات العسكرية والقصر الرئاسي في الخرطوم.

قال شهود عيان لصحفيي CNN في السودان إنهم سمعوا أسلحة ثقيلة تستخدم في الخرطوم وأنهم سمعوا هجمات جوية وقاذفات صواريخ وإطلاق نار وانفجارات كانت شديدة ومدوية صباح الأحد.

وأفاد صحفيو CNN، مساء السبت أن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية قال إن قوات الدعم السريع أفرجت عن سجناء من سجنين، أحدهما في الهدى في غرب أم درمان والآخر في سوبا، في حين نقت قوات الدعم السريع الإفراج عن أي سجناء.

ويذكر أنه في سجن الهدى شمال غرب أم درمان، يوجد نزلاء من الأجهزة الأمنية محتجزون، بعضهم حُكم عليه بالإعدام، كما يوجد أعضاء من قوات الدعم السريع في كلا السجنين.