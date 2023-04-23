واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، أن الجيش الأمريكي نجح في إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من السودان.

وأوضح أوستن في بيانه قائلا: "بتوجيه من الرئيس، أجرى الجيش الأمريكي عملية ناجحة لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية بأمان من السودان.. هذا الإجراء قادته القيادة الأمريكية في إفريقيا والذي تم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، يوضح دعم وزارة الدفاع للموظفين الدبلوماسيين في بلادنا".

وتابع قائلا: " "أنا فخور بأفراد الخدمة المتميزين الذين نفذوا ودعموا هذه العملية بدقة واحترافية فائقة. كما نشكر حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في نجاح هذه العملية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أكد على أن الولايات المتحدة "علقت مؤقتًا" العمليات في سفارتها بالعاصمة السودانية، الخرطوم، وأخلت بأمان جميع الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم تحت مسؤوليتها الأمنية.