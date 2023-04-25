دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق النائب المصري، مصطفى بكري على إعلان وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، وقال بكري: "نحتاج إلي موقف قوي، وإدانة واضحة".

وأضاف مصطفى بكري، عبر تويتر: "رحم الله الفقيد، ولكن ماذا بعد، لا أظن أن مصر ستترك دمه يضيع هباء"، وتابع: "هذا قتل متعمد يعكس روحا عدائية ضد مصر من القتلة المعروفين، نحتاج إلى موقف قوي، وإدانة واضحة".

وأكد أن "الدم المصري ليس رخيصا"، وأضاف: "نتمني ألا تتكرر مثل هذه الجرائم ونحمل القتلة المسؤولية كاملة".

كانت وزارة الخارجية المصرية، قالت، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب السيد/ محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الاثنين ٢٤ إبريل/ نيسان الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان".

وأضافت الوزارة أن "البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".