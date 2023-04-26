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(CNN)-- أطلق سراح أحمد هارون، العضو القوي في الحكومة السودانية السابقة والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من سجن في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وقال هارون في رسالة صوتية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه غادر مع عدد من شخصيات النظام السابق، لم يذكر أسماءهم، سجن كوبر بالخرطوم بعد الفوضى التي عصفت بالمنشأة يوم الأحد.

وزعم هارون في الرسالة الصوتية أنه وشخصيات أخرى قرروا مغادرة السجن بمساعدة حراس السجن والقوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مكان آمن، مضيفا إنه سيسلم نفسه إلى السلطات عندما يعود الوضع إلى طبيعته.

وذاعت أنباء غير مؤكدة أن الرئيس السابق البشير كان من بين السجناء المفرج عنهم من سجن كوبر، لكن المكتب الإعلامي للشرطة السودانية ومصادر مطلعة على الأمر قالت لشبكة CNN إن البشير لا يزال رهن الاحتجاز لدى القوات المسلحة السودانية في مستشفى عسكري بأم درمان غربي الخرطوم.

وأضافت مصادر لـCNN، أن البشير نُقل إلى مستشفى عالية التخصصي قبل عام بسبب مشاكل صحية.

وكان مصدران من الشرطة السودانية قد كشفا لشبكة CNN إفراج السلطات عن سجناء سجن كوبر بعد أن احتجوا على نقص الطعام والماء في احتجاجات حرقوا فيها سيارتين داخل السجن.

ويذكر أن السودان غرق في حالة من الفوضى منذ اندلاع القتال بين فصيلين عسكريين قبل 12 يوما مما أدرى إلى مقتل 459 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 4000، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في حين أصبحت أجزاء من العاصمة الخرطوم منطقة حرب.