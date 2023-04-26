المياه شحيحة والغذاء "ينفذ".. شاهدان يرويان لـCNN الأوضاع بالخرطوم

السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

(CNN)-- قال شاهد في السودان لشبكة CNN، الثلاثاء، إن إمدادات المياه شحيحة والغذاء "ينفد" في ولاية الخرطوم، مع استمرار الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالبلاد، للأسبوع الثاني.

واضاف الشاهد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "المتاجر تنفد منها تمامًا المواد الغذائية" ونُهبت العديد من مصانع المواد الغذائية في الولاية، مضيفا أنه وبالنسبة لإمدادات المياه، فلا توجد لدينا مياه لليوم الـ11 بشكل متواصل، نحصل على الماء فقط من بئر قريب، لذلك عليك أن تذهب إلى البئر بالبراميل أو الأشياء إذا كان لديك سيارة.

من جهته قال سيف محمد عثمان المقيم في شمبات بشمال بحري، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن مخزون المواد الغذائية قد نفد في المتاجر، إذ تسبب الحرق الكامل للسوق المركزي الذي يزود أجزاء كبيرة من البحري بالخضار واللحوم وغيرها من الأطعمة بتفاقم الوضع.

وتابع عثمان البالغ من العمر 51 عامًا أن السكان يعانون أيضًا ماليًا لأن موظفي الدولة لم يتلقوا رواتبهم منذ ما قبل عطلة عيد الفطر في نهاية الأسبوع الماضي، وتوقفت أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك عن العمل.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) قد خذر، الاثنين، من أن نقص الغذاء والماء والأدوية والوقود أصبح "حادًا للغاية" في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.