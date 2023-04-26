البيت الأبيض يؤكد مقتل مواطن أمريكي ثان خلال القتال في السودان

السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد البيت الأبيض مقتل مواطن أمريكي ثان أمس الثلاثاء، وسط القتال الدائر في السودان.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الأربعاء: "نستطيع أن نؤكد وفاة مواطن أمريكي آخر أمس ونقدم خالص تعازينا إلى الأسرة. وما زلنا نوضح على أعلى المستويات في حكومتنا لقيادة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهم مسؤولون عن ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين".

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في بيان، إن الدكتورة بشرى أبنوف سليمان طبيبة سودانية أمريكية قُتلت في العاصمة السودانية، الثلاثاء. كانت بشرى أستاذاً للطب الباطني ومديرة لكلية الطب بجامعة الخرطوم، أقدم كليات الطب في السودان. كما شغلت منصب المدير المحلي للجمعية الطبية السودانية الأمريكية (SAMA) في البلاد.

بينما لم يؤكد كيربي أي اسم، كتبت جمعية الأطباء السودانيين على فيسبوك أن الطبيبة الأمريكية بشرى أبنوف سليمان توفيت في الخرطوم.

الحكومة الأمريكية، وفقا لكيربي، "تسهل بنشاط" مغادرة "عدد صغير" من الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة البلاد، ويواصلون نشر المعلومات الاستخباراتية الأمريكية لدعم طرق الإخلاء البرية.

وقال كيربي: "نحن نعمل بنشاط على تسهيل مغادرة عدد صغير نسبيًا من الأمريكيين الذين أبلغونا أنهم يريدون المغادرة".

وأضاف: "نواصل نشر أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية والأصول غير المأهولة (المُسيّرة آليًا) لدعم طرق الإخلاء البرية التي يستخدمها الأمريكيون، وما زلنا ننقل الأصول البحرية داخل المنطقة لتقديم الدعم على طول الساحل وقبالة بورتسودان".