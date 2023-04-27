دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم في السعودية، عبدالمجيد السماري، نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في البلاد، مايكل راتني، الخميس.

وكتبت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على منصة تويتر: "نيابة عن سمو وزير الخارجية.. وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعيّن لدى المملكة، السيد مايكل راتني".

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن مايكل راتني هو عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية، وهو موظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ عام 1990.

وشغل راتني منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل والفلسطينيين، ومن 2015 إلى 2017 شغل منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، وغيرها من المناصب في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتساءل عدد من المغردين عن سبب تسلم وكيل الوزارة لأوراق اعتماد السفير الأمريكي إذ عادة ما يتسلمها وزير الخارجية نفسه.

وكان وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي السابق جون أبي زيد في 8 مايو/أيار من عام 2019. كما تسلم وزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، أوراق اعتماد السفير الأمريكي الأسبق، جوزيف ويستفال، عام 2014.