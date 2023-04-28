(CNN)-- قال شهود عيان في السودان، الجمعة، إنه بعد ساعات من وقف إطلاق النار الأخير، يمكن سماع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة، الخرطوم.

وأضاف الشهود أن تبادل إطلاق للنار بصورة كثيفة وقع بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

وقال شاهد العيان، الجميل الفاضل، من سكان منطقة توتي في الخرطوم لشبكة CNN إن مقذوفات سقطت قبل لحظات على حي توتي غربي الخرطوم، مضيفا: "حتى هذه اللحظة لا نعلم بوقوع أية إصابات لأن الجميع يحتمون داخل منازلهم".

ويشار إلى أن منطقة توتي هي عبارة عن جزيرة في الخرطوم عند تقاطع النيلين الأبيض والأزرق إلى الغرب من القصر الرئاسي.

وفي منطقة الكفوري شرقي بحري شمال الخرطوم، حلق طيران حربي في سماء المنطقة، وأطلقت عدة صواريخ مضادة للطائرات، بحسب ما رواه شهود عيان في تصريحات لصحفيي CNN في السودان.