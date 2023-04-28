إطلاق نار على طائرة إجلاء تركية خلال تحليقها فوق السودان

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(CNN)-- قالت وزارة الدفاع التركية، صباح الجمعة، إن طائرة تركية من طراز سي 130 مخصصة لعمليات الإجلاء تعرضت لإطلاق نار خلال تحليقها فوق السودان لكنها هبطت بسلام في وقت لاحق.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع التركية على صفحتها بتويتر، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن إصابات بين أفراد الطائرة.

واتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية بإطلاق النار وإلحاق الضرر بالطائرة أثناء استعدادها للهبوط في مطار الخرطوم، في حين نفت قوات الدعم السريع الاتهام قائلة إنها لا تسيطر على المنطقة التي تحتوي على مطار أمدرمان.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والتسبب في حالة "إرباك" بين المدنيين الذين يحاولون الانتقال إلى بر الأمان.

وفي مدينة بحري بولاية الخرطوم، يمكن رؤية أعمدة الدخان تتصاعد مع استمرار الطائرات المقاتلة في التحليق في سماء المنطقة، حسبما أفاد شهود عيان لشبكة CNN.