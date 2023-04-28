دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر جهود القوات البحرية الملكية السعودية لإجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى من السودان، الذي يشهد اشتباكات بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع.

ونشرت قناة (الإخبارية) السعودية الحكومية، مقطع فيديو لردة فعل أشخاص سجدا لله شكرا بعد الوصول إلى أراضي المملكة، وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "شعور بالأمن والأمان.. رعايا الدول القادمة من السودان يسجدون لله شكراً بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة".

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة، وصول "195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك (مكة)، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".

وذكرت الوكالة السعودية أنه وبوصول هذه الدفعة "يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ80 جنسية)".