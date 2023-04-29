السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

(CNN)-- يقول عدد متزايد من الأشخاص إنهم عالقون في السودان، لأن عمال السفارات الغربية فروا من البلد الذي يمزقه الصراع دون إعادة جوازات السفر التي تم تسليمها أثناء تقديم طلبات الحصول على تأشيرة.

وبحسب تسع شهادات راجعتها CNN، لم يتمكن دبلوماسيون من ثلاث بعثات غربية، على الأقل، من منح مواطنين سودانيين، حق الوصول إلى وثائق السفر.

وتم إجلاء معظم السفارات الغربية في السودان بعد أسبوع من القتال، مما ترك العديد من طالبي التأشيرات السودانية دون وثائق سفرهم وفي حالة من النسيان القانوني.

وفي بعض الحالات، نصح العاملون بالسفارات الناس "بالتقدم للحصول على جواز سفر سوداني جديد"، رغم العنف الذي أدى إلى توقف خدمات الحكومة السودانية، بحسب لقطات شاشة اطلعت عليها شبكة CNN.

وفي إحدى الحالات، اقترح مسؤول سويدي أن يستخدم طالب التأشيرة السودانية صورة من جواز سفره بدلاً من وثيقة سفره.

واتهم المواطنون السودانيون الذين تحدثوا إلى شبكة CNN، السفارات بالإهمال وعرقلة عملية خروجهم القانوني من البلاد، حيث أودى العنف بحياة 512 شخصا على الأقل.

وأكدت وزارة الخارجية الهولندية لشبكة CNN أنه تم ترك "عدد من جوازات السفر السودانية لمن تقدموا بالحصول على طلب تأشيرة شينغن قصيرة الأجل" في السفارة بعد إغلاقها "بأثر فوري" بسبب النزاع.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن اندلاع القتال المفاجئ في صباح 15 أبريل/نيسان أجبر السفارة الهولندية فورا على إغلاق أبوابها. ومنذ ذلك الحين تم إجلاء الموظفين الدبلوماسيين ونقلهم إلى هولندا، وللأسف، لم نتمكن من استلام جوازات السفر هذه بسبب الوضع الأمني السيء.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية لشبكة CNN إنها تدرك المشكلة جيدا، وستبذل قصارى جهدها لإعادة جوازات السفر للمواطنين السودانيين "في أقرب وقت ممكن"، حتى في ظل الظروف الحالية.

وأضافت الوزارة: "نحن نعتني بالمواطنين السودانيين الموجودين في هذه الحالة بنفس الاهتمام الذي نوليه لمن تم إجلاؤهم، ونعمل بنشاط لنكون قادرين على الاستجابة بسرعة للطلبات".

كما طلبت CNN من وزارة الخارجية السويدية التعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشبكة CNN، إن المنظمة الإغاثية لا تصدر وثائق سفر طارئة للمواطنين السودانيين الذين يحاولون مغادرة البلاد.

وأضاف المتحدث: "لا أستطيع أن أتخيل، كم هو صعب للغاية بالنسبة للسودانيين الذين يريدون مغادرة البلاد، لكن لا يمكنهم فعل ذلك لأنهم لا يملكون وثائقهم. وللأسف، لا تستطيع اللجنة الدولية إصدار وثائق سفر طارئة للأشخاص لمغادرة بلادهم".

وتتضاءل آمال المدنيين في الفرار من الخطر عبر طرق آمنة، مع استمرار الاشتباكات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وزعمت قوات الدعم السريع، الجمعة، أنها أمنت جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة الخرطوم، وسيطرت على 90٪ من الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في السودان.

في حين، اتهمت القوات المسلحة السودانية، المجموعة شبه العسكرية بانتهاك القانون الإنساني الدولي واستهداف ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن "قوات الدعم السريع ترتكب جرائم وممارسات إرهابية لا علاقة لها بإرث الشعب السوداني"، متعهدة برد قاس.

ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تويتر، الجمعة، إنه منذ اندلاع الصراع، فر أكثر من 50 ألف شخص من السودان إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتأتي أخبار الذين تقطعت بهم السبل دون جوازات سفر وسط موجة متزايدة من الانتقادات الموجهة للحكومات الأجنبية، ومنظمات الإغاثة الدولية التي تقود عمليات لإجلاء مواطنيها، تاركين السكان المحليين يدبرون أمرهم، وسط نقص الطاقة والغذاء والمياه، حيث يدمر الصراع أجزاء كبيرة من البلاد.

وقالت فاطمة، التي تستخدم المستعار لأسباب أمنية لـCNN، إنها تسعى بشدة لمغادرة البلاد. وقتل شخصان في الحي الذي تقطنه شرق الخرطوم خلال المعارك. لكن وثائق سفرها معلقة في السفارة الإيطالية، وأضافت أن الموظفين رفضوا مناشداتها المتكررة لاستعادة جواز سفرها. وقالت: "بالطبع لن تسمح أي دولة للناس بدخول أراضيهم بدون جواز سفر ساري المفعول".

بدورها، قالت زارا، وهي امرأة سودانية أخرى تم حجز جواز سفرها، إن عائلتها رفضت مغادرة البلاد بدونها. ولم ترد السفارة الهولندية التي تم إجلاؤها - حيث قالت إن جواز سفرها محتجز منذ أكثر من ثلاثة أسابيع - على محاولاتها للاتصال بهم.

وأضافت لشبكة CNN: "أنا الآن عقبة أمام عائلتي لأنهم لا يستطيعون السفر وتركي".

وخلال تواصل على وسائل التواصل الاجتماعي اطلعت عليه CNN، كشفت طالبة تأشيرة أخرى أن صفحة السفارة الهولندية الرسمية على فيسبوك، رفضت طلبًا لإعادة جواز سفرها المحجوب.

وردت السفارة على سارة عبد الله، البالغة من العمر 35 عامًا، قائلة: "إننا نأسف بشدة للوضع الحالي الذي أنت فيه، أُجبرنا على إغلاق السفارة وإجلاء طاقمنا. هذا يعني للأسف أنه لا يمكننا الوصول إلى جواز سفرك". وأضافت السفارة: "ننصح بتقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد لدى السلطات المحلية".

وقال المخرج أحمد محمود، 35 عاما، إن السفارة السويدية احتفظت بجواز سفره منذ أن تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لحضور مهرجان مالمو السينمائي العربي في السويد، والذي بدأ في 28 أبريل/نيسان.

وقالت كريستينا بروكس، رئيسة قسم الهجرة في السفارة السويدية في الخرطوم، لمحمود مرارا إن الموظفين لم يتمكنوا من الوصول إلى جواز سفره لأنهم أخلوا المبنى، وذلك بحسب مقتطفات من الرسائل الهاتفية التي اطلعت عليها شبكة CNN.

وقالت الرسائل المتداولة بين الجانبين إنه بدلاً من وثائق السفر، أوصت السفارة باستخدام نسخة من جواز سفره للخروج من السودان. ورد محمود قائلا: "لا يمكنني المغادرة مع هذا"، مُرفقًا صورة جواز سفره الباهت.

وعندما تحدثت شبكة CNN إلى محمود آخر مرة، الخميس، كان هو وزوجته في طريقهما إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، وسوف يتعاملان مع الوضع الفوضوي على المعابر الحدودية، حيث يقوم حرس الحدود في كثير من الأحيان بمنع الأشخاص من الخروج من البلاد، بما في ذلك بعض السودانيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

وقال محمود لشبكة CNN: "عدم وجود جواز سفري معي يضع ضغوطًا جنونية بالنسبة لي لأن زوجتي لن تقبل المغادرة بدوني". وأضاف أنه سيحاول "الذهاب إلى إثيوبيا أو مصر من بورتسودان، وستكون مشكلة ضخمة، ليس لدي أي فكرة عن كيفية التعامل معها".