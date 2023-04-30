بعد غضب متصاعد.. أول قافلة إجلاء تنظمها الحكومة الأمريكية بالسودان

(CNN)-- اكتملت الجهود الأولى بقيادة الولايات المتحدة لإجلاء المواطنين الأمريكيين من الصراع في السودان، السبت، حيث وصلت قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية إلى بورتسودان، بعد رحلة طويلة من الخرطوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، في بيان: "وصلت قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية تحمل مواطنين أمريكيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وشريكة إلى بورتسودان في 29 أبريل.. من هناك، نساعد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية حيث يوجد موظفون أمريكيون إضافيون للمساعدة في الخدمات القنصلية والطوارئ".

ويأتي هذا الجهد وسط غضب متصاعد من الأمريكيين في السودان الذين شعروا بأن حكومة الولايات المتحدة تخلت عنهم وتركوا يتنقلون في الوضع المعقد والخطير بمفردهم.

ورغم قيام عدد من الدول بإجلاء مواطنيها من السودان، إلا أن الحكومة الأمريكية أكدت منذ أكثر من أسبوع على أن الظروف لم تكن مواتية لإجلاء المدنيين، في حين تم إجلاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية في عملية عسكرية نهاية الأسبوع الماضي.