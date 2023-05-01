مسؤول مصري يكشف عدد السودانيين الذين دخلوا مصر منذ بدء الاشتباكات

مع استمرار وتزايد العنف.. الحكومة الأمريكية تبحث عن طرق حماية مواطنيها المتبقين في السودان

السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عُبيدة الدندراوي، مسؤول شؤون جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية المصرية، الاثنين، إن 40 ألف سوداني عبروا الحدود إلى الأراضي المصرية حتى الأول من مايو/ أيار الجاري.

وأوضح في تصريحات لجامعة الدول العربية أن "مصر استقبلت حتى صباح، الاثنين، قرابة 40 ألف مواطن سوداني عبروا معبري أرقين والقسطل قرب حدود مصر الجنوبية".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة السودانية في بيان، الأحد، إنه تم تسجيل 528 حالة وفاة في السودان خلال الفترة من 15 إلى 27 أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت الوزارة في البيان، أنه تم تسجيل 4599 إصابة في تلك الفترة الزمنية.

يتركز القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وغرب دارفور، بحسب البيان.