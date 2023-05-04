تصريح جديد لجورج قرداحي أمام رئيس وزراء العراق يثير ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات التي أدلى بها أمام رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني.

وتداول مغردون فيديو تصريحات قرداحي التي أتت خلال مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي، الأربعاء، حيث قال: "هذا شرف كبير لي أن اتقاسم مع دولتك هذه المنصة، واسمح لي بداية أن اهنئك على انجاز عظيم، حضرتك وحكومتك، انجاز تحقق دون أن ندري، تحقق وشعر به كل الناس في العراق وفي الخارج، وهو إعادة الثقة إلى طريقة الحكم إلى الدولة في العراق.."

وأعاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، هشام الركابي، نشر مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "مقياس نجاح الحكومات هي استعادة ثقة الجمهور بها وما تحدث به الاعلامي المعروف جورج قرداحي اليوم في مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي عن حكومة السيد السوداني هو استقراء لواقع هذه الحكومة ونجاحها في كسب ود الشارع".

ويذكر أن قرداحي أثار جدلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناوله الأوضاع في اليمن والعمليات التي تقودها المملكة العربية السعودية ضمن تحالف "دعم الشرعية"، قبل أن يعلن عن استقالته من منصبه كوزير للإعلام بلبنان.