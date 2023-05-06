أمير ينوب عن الملك سلمان بحفل تتويج الملك تشارلز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل استقبال الملك تشارلز الثالث الذي أقامه عشية مراسم تتويجه، السبت.

الأمير تركي بن محمد بن فهد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز الثالث نيابة عن الملك سلمان Credit: SPA

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث ذكرت: "نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في حفل الاستقبال الذي أقامه جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة وممثلي الدول والحكومات المشاركين في حفل تتويج جلالته، وذلك مساء اليوم الجمعة 15 شوال 1444هـ الموافق 5 مايو 2023م، في قصر باكنغهام".

وتابعت الوكالة: "ونقل سموه تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة تتويج جلالته ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.. من جانبه أعرب جلالة الملك تشارلز عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- ولسمو الأمير لحضوره هذه المناسبة مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين".

ولفتت الوكالة إلى مرافقة السفير السعودي في لندن، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز للأمير تركي خلال حفل الاستقبال.