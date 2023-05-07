خارجية سوريا: "تابعنا باهتمام" قرار عودة دمشق إلى الجامعة العربية

كيف رد أيمن الصفدي على سؤال CNN عن موقف أمريكا من التطبيع مع الأسد؟

"رئيسي" في سوريا.. ما دلالة أول زيارة لرئيس إيراني إلى دمشق منذ أكثر من عقد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السورية، الأحد، إنها "تابعت باهتمام" قرار مجلس جامعة الدول العربية بعودة دمشق إلى الجامعة.

وقالت الخارجية السورية، في بيان: "تلقت سوريا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 مايو/ أيار 2023، بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارًا من اليوم".

وأضاف البيان أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك".

وأكد البيان أن "المرحلة القادمة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

يوم الأحد، اتخذت الجامعة العربية قرار استعادة سوريا لمقعدها، في اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، بعد مرور أكثر من عقد من تعليق عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب قمعها العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

قُتل نحو 350 ألف شخص ونزوح قرابة 14 مليونًا منذ اندلاع الحرب للمرة الأولى في عام 2011، وفقًا لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.