إطلاق نار على موكب سفير تركيا بالسودان.. ووزير الخارجية التركي يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعرض موكب السفير التركي في السودان، إسماعيل تشوبان أوغلو لإطلاق نار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، السبت.

ونقلت الوكالة على لسان وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، تأكيده "عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو.

وتابع الوزير التركي: "سفيرنا إسماعيل تشوبان أوغلو تباحث مسبقًا مع الجيش وقوات الدعم السريع، وحتى أنهم قدموا المساعدة ولكن لدى الدخول إلى الشارع فتحت النار، ولكن لم يصب أحد من أصدقائنا أو سفيرنا أو الحرس بمن فيهم القوات الخاصة، ولكن تضررت السيارة".

وأضاف: "الاشتباكات تشتد أحيانًا في الشوارع المحيطة بالسفارة التركية.. لذلك لم نستطع تقديم بعض الخدمات بسرعة لمواطنينا خاصة في الأيام الأولى، حتى أن أحد المواطنين الذين لجأوا إلى منزل في شارع قريب وجد صعوبة في الوصول إلى السفارة".