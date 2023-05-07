شاهد.. مراسل CNN على متن سفينة حربية سعودية تشارك في إجلاء العالقين من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإمارات، الأحد، بالمحادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، بحسب بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، إن "الإمارات ترحب بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار، مؤكدة أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة"، بحسب ما أفادت (وام).

كما عبرت الخارجية الإماراتية عن "الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء".

وأكدت الوزارة "التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني الشقيق، ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني"، حسبما أفاد البيان.