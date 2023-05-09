القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاحه الجوي شن غارة جوية استهدفت "خلية إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية" في خان يونس بجنوبي قطاع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي: "كانت الخلية تنقل صواريخ مضادة للدبابات بالسيارة إلى منصة إطلاق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. راقب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي نشاط الخلية وقاموا بضربها بينما كانوا في طريقهم إلى منصة الإطلاق”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم شرقي خان يونس رغم أنها لم تحدد هويتهما بعد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في إفادة صحفية عقب الغارة الجوية الأخيرة: "أرادت سيارة الفرقة المضادة للدبابات (شن) هجوم مضاد للدبابات، ومهاجمة إسرائيل. هاجمناها من الطائرات بدون طيار بعد أن علمنا أنه ليس هناك مدنيين في هذه السيارة".

وصل عدد القتلى في غزة الثلاثاء إلى 15، بينهم 4 أطفال و5 نساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. وتم التعرف على ثلاثة من القتلى من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي.